Трое руководителей Nvidia перестали быть миллиардерами из-за скандала с Хуангом

После того как Хуанг признался в супружеской неверности, акции компании подешевели на 11%. По состоянию на закрытие рынка 12 ноября акции упали на 31% с пика, зафиксированного в октябре. Состояние самого Хуанга сократилось на $62 млрд до $145 млрд. Он также выбыл из списка 10 самых богатых людей мира.