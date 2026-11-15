Трое руководителей Nvidia перестали быть миллиардерами из-за скандала с Хуангом
Трое нынешних и бывших руководителей Nvidia перестали быть миллиардерами из-за падения акций компании на фоне скандала с экс-гендиректором Дженсеном Хуангом. Об этом сообщил Forbes. Состояние самого Хуанга сократилось до $145 млрд.
«Шесть других нынешних и бывших руководителей и директоров Nvidia [не считая Хуанга] также сильно пострадали. Их совокупное состояние сократилось на $5,6 млрд до примерно $21 млрд. Трое из них больше не являются миллиардерами», – пишет журнал.
Речь идет о финансовом директоре Nvidia Колетт Кресс, бывшем вице-президенте по глобальным операциям Джее Пури (перешел на консультативную должность) и о члене совета директоров Nvidia Бруке Сьюэлле. Доля Пури в акциях компании составляла 0,015%, Сьюэлла и Кресс – 0,018%.
После того как Хуанг признался в супружеской неверности, акции компании подешевели на 11%. По состоянию на закрытие рынка 12 ноября акции упали на 31% с пика, зафиксированного в октябре. Состояние самого Хуанга сократилось на $62 млрд до $145 млрд. Он также выбыл из списка 10 самых богатых людей мира.
В числе других миллиардеров, потерявших средства после скандала с Хуангом, – члены совета директоров Марк Стивенс (потерял $2 млрд), Тенч Коукс ($2,2 млрд) и председатель совета директоров Харви Джонс.
12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, а также должность президента компании и место в совете директоров. Временным гендиректором была назначена Колетт Кресс. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов.
14 ноября The Washington Post сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио использовал скандал вокруг Хуанга, чтобы ослабить его влияние на президента США Дональда Трампа. По данным газеты, именно Рубио подготовил для Трампа служебную записку, предупреждающую о связях Хуанга с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая. Документ был основан на отчете ЦРУ, однако Рубио переписал выводы разведки в более жестких формулировках.
15 ноября министр финансов США Скотт Бессент посоветовал руководству Nvidia искать нового гендиректора за пределами компании. Он добавил, что совет директоров и юридические консультанты Nvidia в течение 10 дней должны отчитаться о практике соблюдения экспортных ограничений.