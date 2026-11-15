Bloomberg: банки научились распознавать деменцию по финансовым операциям клиента

Одно из исследований показало, что страдающие болезнью Альцгеймера люди могут столкнуться с негативными финансовыми последствиями еще за шесть лет до постановки диагноза. По данным другого исследования, разрыв в благосостоянии домохозяйств между теми, у кого развилась деменция, и теми, у кого ее не было, за шесть лет до клинических проявлений достигал почти $100 000, и главной причиной исследователи называют нарушение финансовой грамотности.