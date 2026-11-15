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Главная / Финансы /

Bloomberg: банки научились распознавать деменцию по финансовым операциям клиента

Такие люди начинают пропускать обязательные платежи или повторяют одни и те же вопросы
Ася Султанова
iStock
iStock

Деменция проявляется в финансовом поведении за годы до официального диагноза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских исследователей и финансовых консультантов. Люди начинают пропускать платежи по счетам, внезапно снимают крупные суммы, повторяют одни и те же вопросы или теряют интерес к инвестициям.

Одно из исследований показало, что страдающие болезнью Альцгеймера люди могут столкнуться с негативными финансовыми последствиями еще за шесть лет до постановки диагноза. По данным другого исследования, разрыв в благосостоянии домохозяйств между теми, у кого развилась деменция, и теми, у кого ее не было, за шесть лет до клинических проявлений достигал почти $100 000, и главной причиной исследователи называют нарушение финансовой грамотности.

Американская организация AARP, защищающая интересы пожилых людей, запустила программу BankSafe в 2019 г., чтобы повысить осведомленность банковских сотрудников о признаках когнитивного снижения у клиентов. Программа обучила сотрудников, взаимодействующих с клиентами, в более чем 1500 финансовых учреждениях. Это позволило предотвратить потери клиентов на сумму около $550 млн.

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На этом фоне специалисты предлагают использовать кредитные истории и данные о банковских операциях для создания алгоритма, который выявлял бы модели поведения, характерные для людей с деменцией. Речь не идет о медицинском диагнозе – система должна лишь сигнализировать о необходимости дополнительного скрининга. Сторонники идеи указывают, что это дешевле и менее инвазивно, чем, например, всеобщая компьютерная томография в 55 лет.

Так, профессор Университета Колорадо Лорен Херш Николас получила финансирование на разработку ИИ-модели, которая анализирует кредитную историю за два десятилетия, а декан Джорджтаунского университета Кэрол Роан Грезенц готовит к рецензированию работу об анализе анонимных финансовых данных.

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Агентство отмечает, что инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением. Представители банковской отрасли, в частности M&T Bank, заявляют, что кредитные организации не должны заниматься диагностикой когнитивных нарушений, и призывают к жесткому надзору за любыми подобными решениями. Сами исследователи предупреждают о рисках утечки чувствительных данных к мошенникам, а также о том, что не все хотят знать о симптомах неизлечимой болезни.

Вместе с тем подобные дела уже доходили до суда: в 2024 г. суд отклонил иск семьи клиента JPMorgan, чье состояние сократилось с $50 млн до $1,5 млн на фоне деменции, не найдя доказательств, что банк знал о неспособности клиента принимать взвешенные решения.

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