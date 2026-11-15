Макрон: Украина имеет право быть в НАТО
В НАТО есть место для Украины. Об этом написал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макронпо итогам саммита ЕС в Дублине.
По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы.
Макрон сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества 42 страны по инициативе Франции одобрили декларацию о принципах, которые должны определять безопасность Европы. Он также напомнил о «Коалиции желающих», запущенной в начале 2025 г. для подготовки гарантий безопасности Украины: декларация, принятая в Париже, предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональной силы, которая сможет быть развернута после прекращения огня.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности. 12 ноября президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и американским переговорщиком Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.
2 ноября издание Le Monde сообщало, что в Польше с 9 по 22 ноября пройдут первые полномасштабные военные учения «коалиции желающих», в которых будут участвовать 36 стран во главе с Францией и Великобританией.
26 октября в Латвии стартовали военные учения Resolute Reforger 2026 с участием около 3000 военнослужащих НАТО. В учениях задействуют около 1000 единиц военной техники.