Макрон: Украина имеет право быть в НАТО

Макрон сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества 42 страны по инициативе Франции одобрили декларацию о принципах, которые должны определять безопасность Европы. Он также напомнил о «Коалиции желающих», запущенной в начале 2025 г. для подготовки гарантий безопасности Украины: декларация, принятая в Париже, предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональной силы, которая сможет быть развернута после прекращения огня.