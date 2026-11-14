Bloomberg: войска США в Европе могут сократить не так масштабно

18 сентября NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщал, что Пентагон рассматривает возможность сокращения своего военного присутствия в Европе примерно на треть. Обсуждался вывод как минимум 25 000 военнослужащих, при этом один из вариантов предусматривал сокращение контингента на 40 000 человек.