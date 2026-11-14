Bloomberg: войска США в Европе могут сократить не так масштабно
США могут сократить численность своего военного контингента в Европе примерно на 5000 человек вместо первоначально ожидавшихся 25 000. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, европейские союзники Вашингтона теперь рассчитывают на менее масштабный вывод американских военнослужащих.
В настоящее время в Европе дислоцированы около 80 000 американских военных. Первоначально страны НАТО опасались значительного сокращения их численности, однако теперь прогнозируемый масштаб вывода войск уменьшился в пять раз, отмечает агентство.
Одной из причин пересмотра планов стало увеличение оборонных расходов европейских членов НАТО, которое положительно восприняли в Вашингтоне. Кроме того, руководство Пентагона признало стратегическую значимость военного присутствия США в Европе на фоне конфликта с Ираном.
Как поясняет Bloomberg, при проведении военных операций против исламской республики американские силы используют европейские военные базы и воздушное пространство союзников для переброски авиации.
По данным агентства, основное сокращение контингента придется на Германию. При этом США намерены укрепить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Министр обороны Пит Хегсет должен представить президенту Дональду Трампу окончательные рекомендации по этому вопросу до 1 декабря.
18 сентября NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщал, что Пентагон рассматривает возможность сокращения своего военного присутствия в Европе примерно на треть. Обсуждался вывод как минимум 25 000 военнослужащих, при этом один из вариантов предусматривал сокращение контингента на 40 000 человек.