Песков: встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

Песков: встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноябряОна запланирована на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне
Саммит президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа пройдет 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
14 ноября представитель Белого дома Оливия Уэйлс анонсировала встречу лидеров России, США и Китая в рамках саммита АТЭС. Мероприятие станет первой в истории трехсторонней встречей лидеров трех стран. При этом источник CNN заявил, что Вашингтон не ожидает заключения какого-либо соглашения по итогам встречи. Лидеры, по словам собеседника телеканала, также планируют обсудить ситуацию в Иране.
В тот же день власти Шэньчжэня сообщили о завершении подготовки к встрече лидеров стран АТЭС. Заместитель руководителя подготовительной рабочей группы провинции Гуандун и мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил, что все площадки и объекты готовы.
13 ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Трампа «не преподносить никаких сюрпризов» во время встречи с Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. По его словам, Европа опасается «второго Анкориджа».
22 октября Трамп заявил, что переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и урегулированию ситуации на Украине. 23 октября Песков заявил, что возможная встреча имеет большое значение для всего мира, «однако Россия не стремится навязывать другим свое видение мироустройства».
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне КНР 18–19 ноября.