Песков: встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

22 октября Трамп заявил, что переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и урегулированию ситуации на Украине. 23 октября Песков заявил, что возможная встреча имеет большое значение для всего мира, «однако Россия не стремится навязывать другим свое видение мироустройства».