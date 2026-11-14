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В Москве простились с послом Дарчиевым

Анна Суслова

В Москве завершилась церемония прощания с чрезвычайным и полномочным послом в США Александром Дарчиевым. Об этом сообщили «РИА Новости». Она проходила в траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента.

В церемонии прощания приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, коллеги Дарчиева в МИДе, в том числе замглавы МИДа Сергей Рябков, Александр Грушко, Георгий Борисенко, Дмитрий Любинский, официальный представитель МИДа Мария Захарова, а также преподаватели и ветераны дипломатической службы.

О смерти Дарчиева МИД сообщил 11 ноября. Ему было 66 лет.

В тот же день Захарова сообщила, что причиной смерти посла стало хроническое заболевание. Она добавила, что российское внешнеполитическое ведомство получает большое количество соболезнований из разных стран в связи со смертью дипломата.

На дипломатическую службу Дарчиев пришел в 1992 г., он занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2010–2014 гг. возглавлял департамент Северной Америки. В октябре 2014 г. был назначен послом РФ в Канаде, занимал этот пост по январь 2021 г., после чего вновь вернулся на должность директора департамента Северной Америки (в январе 2025 г. переименован в департамент Северной Атлантики). В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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