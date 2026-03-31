Чем известна блогер Валерия Чекалина

Чем известна блогер Валерия ЧекалинаОт монетизации образа счастливой семьи до уголовных дел и проблем со здоровьем
Арбитражный суд Москвы 31 марта прекратил дело о банкротстве Валерии Чекалиной (Лерчек) после погашения ее долга перед налоговыми органами, сообщает «РИА Новости». Ранее блогер и предприниматель, которой диагностировали рак желудка, обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на действия следователя, якобы отказавшего ей в посещении врача во время домашнего ареста. В МВД уверяют, что подозреваемой не запрещалось обращаться в государственные лечебные учреждения, но ей действительно дважды отказали в праве на посещение коммерческих клиник. Кто такая Валерия Чекалина – в справке «Ведомостей».
Чекалина Валерия Валерьевна, известная под псевдонимом Лерчек (ler_chek), родилась в Тольятти 6 октября 1992 г. Несмотря на раннюю потерю отца, смогла не растеряться и стала отличницей. «Целыми днями я училась и зубрила учебники», – рассказывала Валерия Чекалина СМИ. По окончании школы №10 при Тольяттинской академии управления ей вручили аттестат с золотой медалью. В 2013 г. Чекалина окончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ, в 2015 г. – магистратуру экономического факультета МГУ (тоже с отличием).
Была замужем за Артемом Чекалиным с 2012 по 2024 г. В браке родились двойняшки Алиса и Богдан (в 2016-м), а также сын Лев (2022).
Как Валерия Чекалина стала знаменитой
Блог в Instagram
В интервью Forbes Валерия Чекалина рассказывала, что к развитию блога ее подтолкнули послеродовая депрессия, а также потеря бизнеса мужем (его ООО «Валар плюс» вело розничную торговлю). После этого Чекалина стала целенаправленно заниматься контентом: выкладывать тренировки для женщин в положении, информацию о материнстве, идеализированные фото счастливой семьи и проводить розыгрыши. Это привело к активному росту аудитории.
Благодаря постоянным усилиям, на Instagram-страницы Валерии и Артема Чекалиных подписаны примерно 11 млн и 4 млн пользователей соответственно. В 2020 г. выпускница экономфака МГУ заняла седьмое место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых блогеров в Instagram – с доходом от рекламы $610 000.
В 2018 г. Чекалина создала канал на YouTube, куда выкладывала видео из путешествий семьи, ролики о правильном питании и обзоры салонов красоты (на данный момент на него подписаны 171 000 зрителей). На фоне блокировки Instagram и замедления YouTube в России она завела Telegram‑канал «Lerchek теперь тут». К 2023 г. в нем насчитывалось примерно 691 000 подписчиков, но затем администраторы деактивировали канал из-за отсутствия активности. Несмотря на это, на март 2026 г. на него подписаны около 285 000 человек.
Параллельно Валерия Чекалина работала в кино и на телевидении: она сыграла одну из ролей в сериале «Зеленый мэр» и вела рубрику «Ой, мамочки» в программе «Каждое утро» на «МУЗ-ТВ».
Какой бизнес вели Валерия и Артем Чекалины
Вместе с мужем Валерия Чекалина запустила косметический бренд Letique Cosmetics, производство нижнего белья под маркой Leani, а также платные курсы для похудения и подписку на диетические наборы «Би фит».
В 2018 г. она зарегистрировала ИП (выбранные виды деятельности – представление в средствах массовой информации и различные виды торговли). По данным «Спарк-Интерфакс», Валерия Чекалина также является бенефициаром нескольких компаний, в том числе ООО «Би фит» (выручка в 2024-м – 558,2 млн руб.), ООО ЛЭА, ООО «Летикбад» (13,21 млн руб.).
Предприниматели рассказывали, что стартовый капитал для косметической линии составил 3 млн руб. Продукция продавалась онлайн и на «островках» в торговых центрах России, Казахстана и Белоруссии. По словам супругов, выручка Letique Cosmetics в первый год составила около 60 млн руб., в 2019-м – почти 300 млн руб., а в 2020-й – внушительные 1,8 млрд руб. К 2023 г. косметический бренд, по словам супругов Чекалиных, принес им 10 млрд руб.
Тогдашний муж и партнер предпринимательницы Артем Чекалин говорил, что спрос на средства супруги неожиданно вырос именно в период самоизоляции. «В пандемию рынок онлайн-продуктов взорвался: все росло с невероятной скоростью. Мы не были к этому готовы…. Просто каждый месяц мы запускали новое ИП, когда лимит по налогам старого заканчивался», – рассказывал он в шоу «Эмпатия Манучи». Подобная схема считается незаконной в России, а сама Валерия Чекалина назвала ее использование «большой глупостью».
За что критиковали марафоны Валерии Чекалиной
Параллельно подписчикам предлагали платные «марафоны» – вначале курсы по снижению веса и правильному питанию «Идеальное тело», затем про прибыльный бизнес и способы онлайн-продвижения «Денежный марафон» и «Новая жизнь».
Порой в финале курсов разыгрывались призы: автомобили, смартфоны и квартиры (в том числе квартиры в Москве). Чтобы присоединиться к розыгрышам, время от времени требовались новые вложения. Например, розыгрыш «Колесо фортуны» предполагал приобретение одного из средств Letique – взамен покупатели получили шанс на выигрыш телевизора, смартфона и трех автомобилей.
Марафоны неоднократно критиковали за непрозрачность розыгрышей, условия оплаты и неэффективность программ. В ответ блогер заявляла, что ее курсы помогают тем, кто готов работать, а не являются «волшебной таблеткой». Наиболее критически настроенные подписчики назвали марафоны мошенничеством: они подозревали, что призы получают подставные подписчики, а курсы якобы рекламируют с помощью мало реалистичных историй о «успешном успехе».
В 2024 г. одна из участниц «премиальной программы Валерии Чекалиной» стоимостью 2 млн руб. обратилась в суд, посчитав, что оплаченное обучение не соответствовало заявленным условиям и не содержало грамотных консультаций. Впоследствии Савеловский суд частично удовлетворил иск, взыскав с Чекалиной около 180 000 руб. Но это решение обжаловали.
Какие уголовные дела возбудили против Чекалиной
В разное время против Валерии Чекалиной возбудили дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и в совершении незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК). Рассмотрим подробности.
По оценкам «Медиалогии», аккаунт Валерии Чекалиной на начало 2023 г. занимал четвертое место в рейтинге популярных Instagram-блогов. В марте 2023 г. в доме семьи неожиданно прошли обыски. Силовики обнаружили 8 кг золота и 10 паспортов.
Вскоре Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в отношении супружеской четы возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). По версии следствия, в 2020-2022 гг. Валерия Чекалина получила доходы, существенно превышающие лимиты, предусмотренные по упрощенной системе налогообложения в 150 млн руб. в год. Несмотря на рост заработков, она не перешла на общую систему налогообложения и не платила НДС и НДФЛ. Вместо этого Чекалина раздробила бизнес и проводила платежи через расчетные счета, которые открыли на ИП родственников.
Согласно информации СКР, недоплаченная сумма превысила 300 млн руб. Были арестованы имущество и свыше 311 млн руб. на счетах пары. В мае 2023 г. Чекалины выплатили задолженность по налогам, взяв средства в долг. Позже ФНС начислила им пеню в размере 124 млн руб. После ее выплаты, в декабре 2023 г., дело прекратили.
Вместе с тем весной 2023 г. в отношении Чекалиных было возбуждено еще одно дело – по подозрению в отмывании средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в 2021 г. супруги приобрели доллары США примерно на 130 млн руб. и перевели эти средства со счетов чужих ИП на свои. Чекалины вины не признавали, а в марте 2024 г. дело и вовсе прекратили за отсутствием состава преступления.
В октябре 2024 г. против Валерии и Артема Чекалиных возбудили новое уголовное дело по подозрению в переводе средств нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК). По данным СМИ, версия следствия заключалась в том, что супруги заключили договор с зарубежной фирмой и переводили деньги за онлайн-марафоны на счета иностранного банка в ОАЭ – предположительно, 251,5 млн руб. Вины пара вновь не признала, оба были отправлены под домашний арест.
17 января 2025 г. Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал имущество Чекалиной.
В декабре того же года Артем Чекалин признал себя виновным в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, но не согласился с квалификацией преступления, посчитав, что речь должна идти об уклонении от уплаты налогов (по ст. 198 УК).
Что известно о болезни Валерии Чекалиной
На фоне судебных разбирательств Валерия Чекалина развелась с Артемом Чекалиным в 2024 г. Вначале тот потребовал раздела имущества через суд и выплаты 1,2 млрд руб. Но затем супруги пришли к общим договоренностям и в досудебном порядке подписали соглашения о разделе имущества и опеке над тремя детьми.
Новым возлюбленным Валерии Чекалиной стал тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Во время новой беременности она находилась под домашним арестом, но несколько раз оказывалась госпитализированной – с угрозой выкидыша и жалобами на онемение в ноге.
24 февраля 2026 г. Валерия Чекалина родила четвертого ребенка (имя мальчика не раскрывали). После этого врачи провели гистологию плаценты и выявили в ней злокачественные клетки.
В марте Сквиччиарини сообщил, что медики обнаружили метастазы и провели операцию на позвоночнике из-за разрушения нескольких позвонков. Позже стало известно, что Чекалиной диагностирован рак желудка с метастазами в легких и других местах. Затем ее юрист Юлия Лисановская заявила, что подзащитная потеряла зрение на правый глаз и перенесла еще одну операцию.
По словам Сквиччиарини, первые симптомы онкологии появились за год до произошедшего, когда Чекалина находилась под домашним арестом, но прошение о посещении врачей отклонили следствие и суд. В главном управлении МВД по Москве заявили, что в период следствия блогеру не запрещалось посещение государственных лечебных учреждений, только частных клиник.
В марте 2026 г., когда заболевание оказалось подтвержденным, суд приостановил производство по уголовному делу Чекалиной и заменил ей домашний арест на запрет определенных действий.
Блогер проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Блохина по системе ОМС.
17 марта 2026 г. адвокаты Чекалиной заявили, что она погасила весь долг в размере 176 млн руб. перед Федеральной налоговой службой. Представитель Лерчек Максим Курносов тогда передал суду документ о перечислении суммы на налоговый счет Чекалиной.