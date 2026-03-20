Лерчек просит проверить действия следователя из-за недопуска к ней врача
Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), попросила председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина проверить действия следователя, который якобы не дал ей разрешение на посещение врача во время домашнего ареста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление блогера.
В заявлении говорится, что следователь якобы запретил Лерчек посетить врача, несмотря на неоднократные жалобы на боли в области живота.
16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за ее тяжелого состояния в связи с раком желудка четвертой стадии. Меру пресечения изменили с домашнего ареста на запрет определенных действий.
У блогера диагностировали множественные метастазы, перелом позвонков из-за поражения костей, а также потерю зрения на правый глаз. Она проходит лучевую терапию в онкологическом центре имени Блохина.
Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 гг. они перевели более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, предоставив в банк документы с недостоверными сведениями.