У Чекалиной после химиотерапии начал слепнуть глаз
У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) после проведения химиотерапии для лечения рака начал слепнуть глаз, сообщила в Гагаринском суде Москвы ее адвокат Юлия Лисановская, передает «РИА Новости».
Сторона защиты просила суд отменить домашний арест Чекалиной из-за состояния здоровья. Заболевание препятствует ее явке в суд, заявила адвокат.
О том что у Лерчек диагностировали онкологию, стало известно 8 марта. 2 марта у нее родился сын. Через несколько дней она почувствовала боли, из-за чего ее госпитализировали. Ее гражданский муж Луис Сквиччиарини сообщал, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.
Чекалину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., как считают следователи, обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, представив в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.