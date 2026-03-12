Блогеру Лерчек назначили курс химиотерапии
Врачи назначили блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), обвиняемой в выводе средств за рубеж, курс химиотерапии, сообщил ее гражданский муж Луис Сквиччиарини в социальной сети Instagram
У Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, в легких, написал он.
О том, что у Лерчек диагностировали онкологию, стало известно 8 марта. 2 марта у нее родился сын. Через несколько дней она почувствовала боли, из-за чего ее госпитализировали. Девушка проходит лечение в государственном онкологическом центре. Сейчас ее участие в судебных заседаниях под вопросом из-за заболевания.
Чекалину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., как считают следователи, обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, представив в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.