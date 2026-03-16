Защита Чекалиной просит отменить ее домашний арест до выздоровления
Стороны защиты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) просит суд отменить ее домашний арест из-за состояния здоровья. Об этом сообщила ТАСС адвокат обвиняемой Юлия Лисановская.
«Защита ходатайствует об отмене домашнего ареста в связи с тяжелым состоянием здоровья. Тяжелое заболевание препятствует ее явке в суд», – сказала она.
По словам адвоката, заболевание Чекалиной находится в перечне заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания в виде лишения свободы. Кроме того, защита попросила суд приостановить производство по делу до выздоровления блогера.
Один из участников процесса Чекалиной рассказал ТАСС, что прокуратура будет просить отложить судебное заседание по делу блогера для определения позиции по ее мере пресечения и направить запрос в онкологический центр Блохина о ее возможности участвовать в судебных заседаниях.
Чекалину обвиняют в совершении валютных операций с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В сентябре 2021 г. – феврале 2022 г. они совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента. В банк при этом были предоставлены документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.