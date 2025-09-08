Блогеру Лерчек предъявлено обвинение в нелегальном выводе средств
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявлено обвинение в переводах средств в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Чекалины обвиняются по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами дела. Прокурор заключил с соучастником обвиняемых досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его уголовное дело выделено в отдельное производство.
По данным надзорного ведомства, Чекалины и соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. С сентября 2021 г. по февраль 2022 г. при продаже курсов они вместе с соучастниками совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с представлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
3 октября 2024 г. Чекалиным предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил фигурантов под домашний арест. Вишняк также был отправлен под домашний арест.
В декабре прошлого года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Чекалина и Вишняка. 17 января 2025 г. Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал имущество Лерчек на время предварительного следствия и судебного разбирательства.