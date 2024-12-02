ФНС заблокировала счета компании Артема Чекалина
Федеральноая налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании блогера Артема Чекалина и его бизнес-партнера Романа Вишняка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
Данные карточки фирмы показывают, что основным видом деятельности компании является «розничная торговля косметикой и средствами личной гигиены в специализированных магазинах». Чекалин владеет 70% акций компании, Вишняк – 30%.
Решения о блокировке счетов принимаются с июня 2023 г. Последняя операция по счету была приостановлена в октябре. Причиной блокировки стало несвоевременное предоставление налоговой декларации в налоговую службу.
3 октября блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Вишняк.
В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта этого года стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.