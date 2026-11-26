За повторное нарушение предлагается установить штраф от 100 000 до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если распространение информации повлекло тяжкие последствия, наказание может составить до пяти лет лишения свободы независимо от привлечения к ответственности ранее.