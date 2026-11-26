Сенаторы предложили уголовную ответственность за публикации об ударах по РФ
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное распространение информации о последствиях ударов по российским объектам, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы, среди которых сенаторы Андрей Клишас, Владимир Джабаров и Артем Шейкин, предложили дополнить УК РФ ст. 280.5. Она предусматривает ответственность за незаконное распространение сведений о последствиях атак, терактов и диверсий, а также о местах размещения военной техники, производства и хранения вооружений.
За повторное нарушение предлагается установить штраф от 100 000 до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если распространение информации повлекло тяжкие последствия, наказание может составить до пяти лет лишения свободы независимо от привлечения к ответственности ранее.
Расследованием таких уголовных дел будет заниматься Следственный комитет России.
23 августа полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх заявил, что российские власти намерены бороться с утечками информации о спецоперации, в том числе с неосторожными публикациями.
13 мая московская антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов о последствиях терактов и атак беспилотников. Исключение сделали для информации, опубликованной рядом официальных источников.