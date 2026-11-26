ФАО: больше половины жителей Газы столкнутся с нехваткой продовольствия
Острый дефицит продовольствия до конца этого года испытают около 1,4 млн жителей сектора Газа. Такой прогноз делает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в ноябрьском гуманитарном докладе, выдержки из которого приводит «РИА Новости». По данным Центрального статистического бюро Палестины, население сектора в 2024 г. составляло всего 2,13 млн человек.
В результате конфликта продовольственная система сектора Газа понесла физический ущерб на $1,44 млрд, а экономические потери составили еще $1,46 млрд, говорится в докладе. Из 4000 га доступных сельскохозяйственных земель только 448 га остались неповрежденными и пригодными для обработки, остальные требуют восстановления, пишет ФАО.
Израильская армия проводит операцию против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа уже 2,5 года. 18 ноября она начала военную операцию в центральной части сектора за «желтой линией» – в районе лагерей для палестинских беженцев Бурейдж и Нусейрат. Координационный центр действий израильского правительства на палестинских территориях призвал жителей лагерей покинуть свои дома на время проведения операции.