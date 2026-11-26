Израильская армия проводит операцию против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа уже 2,5 года. 18 ноября она начала военную операцию в центральной части сектора за «желтой линией» – в районе лагерей для палестинских беженцев Бурейдж и Нусейрат. Координационный центр действий израильского правительства на палестинских территориях призвал жителей лагерей покинуть свои дома на время проведения операции.