Российский рынок рекламы вне дома вырос на 10,8% за девять месяцев
Объем российского рынка рекламы вне дома (OOH) в январе – сентябре 2026 г. увеличился на 10,8% в годовом выражении, достигнув 94,1 млрд руб. Такие данные приводит компания «ЭСПАР-Гео».
Выручка от наружной рекламы выросла на 9,3% до 77,3 млрд руб. При этом цифровые носители прибавили 20,2% до 64,3 млрд руб., тогда как классический сегмент сократился на 24,6% до 13 млрд руб.
В III квартале рынок OOH достиг 32 млрд руб., увеличившись на 11,1% год к году. Объем наружной рекламы составил 26,3 млрд руб. (+9,9%). Цифровой сегмент вырос на 12,3% до 21,8 млрд руб., а классические носители сохранили прошлогодний показатель – 4,5 млрд руб.
Гендиректор «ЭСПАР-Гео» Андрей Березкин связал рост рынка с цифровизацией рекламных конструкций и приходом новых рекламодателей, в том числе продавцов маркетплейса Wildberries. По его словам, доля цифровой наружной рекламы (DOOH) в 93 городах мониторинга достигла 83%.
Глава агентства «Мир рекламы» Андрей Байдужий назвал рост OOH частью глобальной тенденции. Среди основных факторов развития сегмента он выделил консолидацию, автоматизацию и повышение прозрачности рынка. По его оценке, на фоне сегментации других рекламных каналов наружная реклама остается одним из немногих охватных инструментов продвижения.
В пресс-службе группы Russ, которая является оператором наружной рекламы, сообщили «Ведомостям», что согласны с этой оценкой.
В октябре «Ведомости» писали, что Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) сообщил участникам рынка о повышении базовых цен на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2027 г. В среднем расценки выросли на 25% относительно базовой схемы расчета на 2026 г., следует из данных двух агентств. Это чуть ниже, чем в прошлом году: тогда подорожание составило 28%. Наиболее существенно стоимость рекламы увеличится у трех телеканалов холдинга «Газпром-медиа» – «Матч ТВ» (на 34%), а также ТНТ и «Пятницы» (у обоих – на 31%).