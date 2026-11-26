В октябре «Ведомости» писали, что Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) сообщил участникам рынка о повышении базовых цен на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2027 г. В среднем расценки выросли на 25% относительно базовой схемы расчета на 2026 г., следует из данных двух агентств. Это чуть ниже, чем в прошлом году: тогда подорожание составило 28%. Наиболее существенно стоимость рекламы увеличится у трех телеканалов холдинга «Газпром-медиа» – «Матч ТВ» (на 34%), а также ТНТ и «Пятницы» (у обоих – на 31%).