Патриарх назвал Россию альтернативой цивилизации потребления
Россия является альтернативой цивилизации потребления, поскольку в ее основу основы заложены непреходящие духовно-нравственные ценности. Об этом на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Россия выступает как альтернатива цивилизации потребления, предлагая путь развития на основе непреходящих духовно-нравственных ценностей. В этом наша надежда, и в этом дополнительная наша ответственность перед всем миром», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Патриарх Кирилл добавил, что РФ необходимо народное единство, а также верность духовным ценностям для того, чтобы выстоять.
20 ноября патриарх Кирилл назвал своим главным разочарованием то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. По его словам, люди получили возможность свободно исповедовать веру, строить храмы, выпускать религиозную литературу и воспитывать детей в православных традициях, однако свобода не всегда приводит к осознанию ответственности и готовности пожертвовать собой ради других.