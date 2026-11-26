20 ноября патриарх Кирилл назвал своим главным разочарованием то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. По его словам, люди получили возможность свободно исповедовать веру, строить храмы, выпускать религиозную литературу и воспитывать детей в православных традициях, однако свобода не всегда приводит к осознанию ответственности и готовности пожертвовать собой ради других.