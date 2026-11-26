Комментируя позицию Москвы о несовместимости членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и вступления в ЕС, премьер выразил уверенность, что Россия и Армения смогут найти решения проблемных вопросов. Он добавил, что Ереван не намерен вступать в спор с Москвой и продолжит вести с ней «братский и дружественный» диалог.