Пашинян: отмена закона о начале евроинтеграции Армении невозможна
Закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз не может быть отменен, поскольку он был принят в результате гражданской инициативы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.
«Не считаю возможным отмену этого закона. Закон был принят по гражданской инициативе, состоялись выборы, и большинство граждан Республики Армения проголосовали за этот закон», – заявил Пашинян (цитата по «Арменпресс»).
Комментируя позицию Москвы о несовместимости членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и вступления в ЕС, премьер выразил уверенность, что Россия и Армения смогут найти решения проблемных вопросов. Он добавил, что Ереван не намерен вступать в спор с Москвой и продолжит вести с ней «братский и дружественный» диалог.
14 ноября Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС. Он подчеркнул, что главной политической целью Еревана остается предоставление гражданам страны альтернативы.
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз 4 апреля 2025 г. При голосовании в парламенте документ поддержали 64 депутата, семь выступили против.