Президент подчеркнул значение межнационального и межрелигиозного мира, взаимного уважения и солидарности, назвав их основой российской государственности. По его словам, сохранение исторической памяти, сплоченности и духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей необходимо для обеспечения суверенитета страны и передачи культурного наследия следующим поколениям.