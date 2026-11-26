Путин отметил роль Всемирного русского народного собора в укреплении единства РФ
Инициативы, выдвинутые на XXVIII Всемирном русском народном соборе, будут способствовать укреплению единства народа и дальнейшему развитию России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мероприятия.
Путин отметил, что Собор объединяет Русскую православную церковь, представителей других традиционных религий, органы власти, ученых и общественных деятелей для решения важных задач развития России.
Президент подчеркнул значение межнационального и межрелигиозного мира, взаимного уважения и солидарности, назвав их основой российской государственности. По его словам, сохранение исторической памяти, сплоченности и духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей необходимо для обеспечения суверенитета страны и передачи культурного наследия следующим поколениям.
XXVIII Всемирный русский народный собор проходит в Москве 25–26 ноября. Тема мероприятия – «Единство народа и духовный суверенитет как основа развития России».
4 ноября российский лидер говорил, что межнациональным отношениям в РФ всегда уделялось особое внимание. Он назвал эту сферу очень чувствительной и тонкой. Путин добавил, что следует пресекать любые попытки «подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми».