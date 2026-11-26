9 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите Содружества в Туркмении предложил создать формат «СНГ+1», передавало агентство Fars. По мнению иранского лидера, он мог бы стать эффективным механизмом для диалога и сотрудничества. Пезешкиан также указал на потенциал взаимодействия стран региона в сфере производства, передачи и обмена энергией.