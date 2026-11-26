Генсек СНГ: Иран может стать первой страной формата «СНГ+»
В Содружестве Независимых Государств (СНГ) прорабатывают вопрос предоставления Ирану статуса партнера в рамках нового формата «СНГ+». Об этом сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев в интервью ТАСС.
По его словам, с инициативой создания такого формата выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ в Туркменистане в октябре. Предложение Тегерана вызвало интерес у участников Содружества и получило преимущественно положительные оценки.
«Сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы такой формат предоставить Ирану как первому государству», – заявил Лебедев.
9 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите Содружества в Туркмении предложил создать формат «СНГ+1», передавало агентство Fars. По мнению иранского лидера, он мог бы стать эффективным механизмом для диалога и сотрудничества. Пезешкиан также указал на потенциал взаимодействия стран региона в сфере производства, передачи и обмена энергией.
В тот же день на полях саммита СНГ в Туркменистане состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Ирана. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры стран обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.
По итогам саммита главы государств СНГ подписали заявление к 35-летию Содружества. В документе содержится оценка мировой политической и экономической ситуации, а также обозначены дальнейшие направления интеграции стран объединения.