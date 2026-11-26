Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по две акции SpaceX
Американский миллиардер Илон Маск объявил о намерении передать каждому ребенку в США по две акции аэрокосмической компании SpaceX. Одну акцию предоставит компания, вторую – предприниматель лично, написал он в социальной сети X.
По данным Reuters, стоимость одной акции SpaceX на закрытии торгов 25 ноября составила $127,44. Таким образом, каждый ребенок получит ценные бумаги на сумму $254,88. Общая стоимость инициативы оценивается почти в $18 млрд.
В отдельном сообщении Маск уточнил, что компания передаст акции в декабре 2026 г. Принадлежащие ему ценные бумаги будут распределены в июне 2027 г., когда истечет срок действия ограничений на их отчуждение.
Согласно пресс-релизу SpaceX, компания намерена зачислить по одной новой обыкновенной акции класса А на каждый действующий детский инвестиционный счет Trump Accounts. Эта программа предусматривает формирование долгосрочных накоплений для несовершеннолетних американцев. По данным Белого дома, к октябрю было открыто почти 70 млн таких счетов.
19 октября Маск уже обещал подарить каждому американскому ребенку по одной акции SpaceX в 2027 г. На следующий день президент США Дональд Трамп поблагодарил предпринимателя за инициативу, подчеркнув важность привлечения частного бизнеса к инвестициям в будущее детей.