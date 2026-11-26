Для вопросов также доступны СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Обратиться к президенту можно и из-за рубежа – на номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Текстовые и видеовопросы возможно отправить во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также чат-ботом в мессенджере Max – max.ru/moskvaputinu.