«Итоги года» с Путиным пройдут 10 декабряПрограмма совместит прямую линию и большую пресс-конференцию
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 10 декабря в 12:00 мск, объявили в Кремле.
Глава государства ответит в прямом эфире на вопросы журналистов и жителей страны.
Задать вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru и мобильное приложение.
Для вопросов также доступны СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Обратиться к президенту можно и из-за рубежа – на номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Текстовые и видеовопросы возможно отправить во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также чат-ботом в мессенджере Max – max.ru/moskvaputinu.
Прием вопросов будет осуществляться с 0:00 мск 27 ноября и до окончания программы 10 декабря.
Источники «Ведомостей» говорили, что прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией «Итоги года», пройдет декабре. Один из собеседников отмечал, что обсуждалось проведение мероприятия в более ранние сроки, чем прежде – это связано с графиком президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что «Итоги года» состоятся в декабре. В качестве основной даты, по данным источников «Ведомостей», рассматривалось 10 декабря.
В прошлом году «Итоги года» с президентом прошли 19 декабря. Тогда он обсудил боевые действия на Украине, экономику, внешнюю политику и демографию.