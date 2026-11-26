Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект, предусматривающий обязательное пребывание в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев для сохранения пособия при досрочном выходе на работу, и предложил предварительно обсудить инициативу с родителями и депутатами. По его словам, новые требования могут создать трудности для отцов, которые оформляют декрет вместо матерей, в том числе из-за более высокого заработка. Володин усомнился, поможет ли такая мера повышению рождаемости.