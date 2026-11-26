В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы родителям малолетних детей
Родителям детей младше полутора лет предложили начислять по 10 индивидуальных пенсионных баллов за каждый полный год ухода за ребенком. С такой инициативой председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову, передает ТАСС.
По предложению депутата, за неполный год баллы должны начисляться пропорционально фактическому периоду ухода. Миронов считает, что изменение повысит пенсионные права граждан и будет способствовать улучшению демографической ситуации.
Он напомнил, что сейчас за уход за первым ребенком начисляется 2,7 пенсионного балла, за вторым – 5,4, за третьим – 8,1. По мнению парламентария, действующих нормативов недостаточно.
Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект, предусматривающий обязательное пребывание в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев для сохранения пособия при досрочном выходе на работу, и предложил предварительно обсудить инициативу с родителями и депутатами. По его словам, новые требования могут создать трудности для отцов, которые оформляют декрет вместо матерей, в том числе из-за более высокого заработка. Володин усомнился, поможет ли такая мера повышению рождаемости.
22 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство увеличит на 30 дней предельную продолжительность оплачиваемого больничного, который родитель может оформить для ухода за заболевшим ребенком. Чтобы поддержать семьи, правительство увеличит каждый из предусмотренных периодов больничного по уходу за заболевшим ребенком, подчеркнул Мишустин. На такой же срок продлят и выплату пособия.