Министр обороны Уэс Стритинг ранее заявлял, что Британия должна быть готова к войне через 1000 дней и Соединенное Королевство должно «быть готово вместе с нашими союзниками сражаться и побеждать». Сейчас численность действующих военнослужащих в Британии приближается к 73 000. По словам источника в армии, письмо было разослано для улучшения «данных и информации» о бывших военнослужащих.