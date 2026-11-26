Британское минобороны призвало резервистов готовиться к призыву на войну
Министерство обороны Великобритании призвало резервистов готовиться к призыву на войну. Впервые со времен холодной войны были разосланы письма примерно 100 000 стратегических резервистов, которым предложили возможность добровольно пройти подготовку – например, флагманские учения НАТО Steadfast Defender следующей весной, пишет The Telegraph.
Письма также содержат просьбу обновить контактные данные и предоставить информацию о текущей работе и навыках. По данным издания, такой шаг был предпринят на фоне якобы «растущих угроз со стороны России».
Министр обороны Уэс Стритинг ранее заявлял, что Британия должна быть готова к войне через 1000 дней и Соединенное Королевство должно «быть готово вместе с нашими союзниками сражаться и побеждать». Сейчас численность действующих военнослужащих в Британии приближается к 73 000. По словам источника в армии, письмо было разослано для улучшения «данных и информации» о бывших военнослужащих.
24 ноября MI5 и минобороны Британии предупредили предприятия оборонного сектора, поставляющие вооружение Украине, о возможной угрозе диверсий, в которых Лондон подозревает Москву. В тот же день ТАСС сообщил со ссылкой на посольство РФ в Лондоне, что Россия не планирует атаковать британские оборонные предприятия.