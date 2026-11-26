Посольство РФ предупредило о готовящейся антироссийской акции в Молдавии
Посольство РФ в Молдавии получило информацию о готовящейся акции против России. Об этом дипведомство сообщило в Telegram-канале.
«Посольство получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера, нацеленной на кардинальное ухудшение российско-молдавских отношений», – говорится в сообщении.
Российские дипломаты призвали Кишинев «не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов». По данным диппредставительства, действия, направленные на подрыв отношений с Россией, вредят в первую очередь жителям Молдавии.
Посольство РФ в Молдавии также призвало жителей страны не доверять «информационным вбросам и манипулятивным скоропалительным выводам».
18 ноября МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову после инцидента с беспилотниками. Ответственность за фиксацию семи беспилотников в воздушном пространстве страны Молдавия возложила на Россию и потребовала прекратить «эти действия и уважать воздушное пространство» страны.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-молдавские отношения переживают глубокий кризис на фоне антироссийского курса Кишинева. По ее словам, такой курс не отвечает интересам Молдавии и ее жителей.