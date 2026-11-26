Российские дипломаты призвали Кишинев «не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов». По данным диппредставительства, действия, направленные на подрыв отношений с Россией, вредят в первую очередь жителям Молдавии.