Путин: товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к $30 млрд
Товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к $30 млрд. Об этом в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил российский лидер Владимир Путин.
«Товарооборот у нас растет и хорошими темпами, уже продвигается где-то к $30 млрд, где-то 28, по-моему, с небольшим. В национальных валютах осуществляются расчеты. Тоже уже этот объем большой – 90% с лишним, 96, по-моему», – сказал он (цитата по сайту Кремля).
Путин добавил, что также на хорошем уровне работает и межправкомиссия, а регулярные встречи лидеров стран придают динамику российско-казахстанским отношениям. «В общем, все двигается хорошим темпом и на хорошем уровне находится», – сказал российский лидер.
25 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Он посещает столицу по приглашению Путина. Ожидается, что в рамках встречи глав государств будут обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, общение Путина и Токаева продолжится 26 ноября на ежегодной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».