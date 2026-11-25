«Товарооборот у нас растет и хорошими темпами, уже продвигается где-то к $30 млрд, где-то 28, по-моему, с небольшим. В национальных валютах осуществляются расчеты. Тоже уже этот объем большой – 90% с лишним, 96, по-моему», – сказал он (цитата по сайту Кремля).