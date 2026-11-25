Эксперт назвал ожидаемым новый этап введения торговых пошлин США
Новый этап введения торговый пошлин Соединенными Штатами был во многом ожидаем, заявил «Ведомостям» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.
Вашингтон уже вел отраслевые расследования, по итогам которых возможно введение дополнительных ограничений. Он также объяснил, что это решение, если в итоге будет принято, может и не нарушать условия уже согласованных США торговых соглашений с другими странами или организациями, так как те договоренности предполагали уровень «взаимных» пошлин.
24 ноября The Wall Street Journal писал, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые пошлины. Они могут затронуть множество стран, которые активно поддерживают собственную промышленность и потому, по мнению администрации, вредят американским компаниям.
На этой неделе торговый представитель США Джеймисон Грир должен обнародовать результаты расследования того, какие промышленные субсидии применяют в ЕС, Китае и еще 14 странах, чтобы поддержать внутреннюю экономику, пишет WSJ и предупреждает, что сроки могут измениться. Размер пошлин пока неизвестен.