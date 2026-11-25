Новый этап введения торговый пошлин Соединенными Штатами был во многом ожидаем, заявил «Ведомостям» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.



Вашингтон уже вел отраслевые расследования, по итогам которых возможно введение дополнительных ограничений. Он также объяснил, что это решение, если в итоге будет принято, может и не нарушать условия уже согласованных США торговых соглашений с другими странами или организациями, так как те договоренности предполагали уровень «взаимных» пошлин.