3 ноября Rapporteur сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) намерена призвать страны Евросоюза (ЕС) активнее наращивать военные возможности и повышать готовность к возможным кризисам. В документе говорится, что ЕС пока далек от выполнения поставленных оборонных задач, несмотря на беспрецедентное финансирование и политические обязательства. ЕК считает, что странам объединения необходимо сделать больше для укрепления устойчивости и повышения военной готовности. Это позволит Европе быстрее реагировать на кризисы и более серьезные угрозы.