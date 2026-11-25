Великобритания начала укрывать военные самолеты на ночь из-за угрозы атак БПЛА
Военно-воздушные силы Великобритании начали перемещать самолеты на ночь в ангары и укрепленные укрытия из-за риска атак беспилотников. Об этом сообщил Sky News.
По данным телеканала, британские военные также рассматривают возможность установки противодроновых сетей для защиты самолетов, остающихся на открытом воздухе.
Принимаемые меры свидетельствуют об усилении обороны Великобритании на фоне растущих угроз, отмечает Sky News. Командующий британскими ВВС, главный маршал авиации Харв Смит также подчеркнул необходимость отработки рассредоточения боевых самолетов на случай вооруженного конфликта. По его словам, британские военные готовятся к сценарию, при котором даже на территории страны не будет безопасных мест.
Такая практика широко применялась во времена холодной войны, но после распада СССР уровень соответствующей подготовки постепенно снижался. При этом за последние десятилетия количество действующих британских авиабаз значительно сократилось из-за сокращения оборонных расходов, сообщил телеканал.
3 ноября Rapporteur сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) намерена призвать страны Евросоюза (ЕС) активнее наращивать военные возможности и повышать готовность к возможным кризисам. В документе говорится, что ЕС пока далек от выполнения поставленных оборонных задач, несмотря на беспрецедентное финансирование и политические обязательства. ЕК считает, что странам объединения необходимо сделать больше для укрепления устойчивости и повышения военной готовности. Это позволит Европе быстрее реагировать на кризисы и более серьезные угрозы.