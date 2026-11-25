23 ноября Следственный комитет (СК) РФ направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского районного суда Тувы Чойган Чымбал-оол. По версии следствия, 30 ноября 2023 г. у судьи были назначены заседания, которые фактически не состоялись. В декабре того же года Чымбал-оол вынесла три решения, датировав их 30 ноября. Верховный суд Тувы отменил все три решения из-за грубых процессуальных нарушений, говорится в сообщении СК. Действия судьи квалифицированы по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения, приговора или иного судебного акта).