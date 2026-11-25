«По морде надавали – остановились»: главное из интервью ЛукашенкоПрезидент Белоруссии поделился с Le Point рецептом урегулирования конфликта на Украине
- О причинах конфликта
- О третьей мировой
- Об эскалации конфликта
- О давлении на Украину и Россию
- Об архитектуре безопасности в Европе
- О разрешении конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью французскому журналу Le Point. Большую часть разговора занял конфликт на Украине. Лукашенко рассказал, как была предотвращена третья мировая война, обрисовал сценарий эскалации между Россией и Западом и предложил Зеленскому вместе с ним отправиться в Москву, чтобы по-славянски договориться о завершении конфликта. Главные заявления белорусского лидера – в подборке «Ведомостей».
О причинах конфликта
В значительной степени к конфликту подтолкнули трагические события 2014 года, вспомнил Александр Лукашенко. «Не надо было украинцам сжигать русских людей в Одессе и запрещать русский язык», – сказал он.
Напомнил Александр Лукашенко о том, как был атакован Донбасс, и о переговорах нормандской четверки, не все участники которой, по его оценке, стремились к предотвращению конфликта.
«Ну зачем ты ядерную страну, зачем ты этого "медведя" разбудил в берлоге и начинаешь дергать? Ну зачем?» – задался риторическим вопросом президент Белоруссии.
О третьей мировой
Президент США Дональд Трамп предотвратил третью мировую войну, заявил Лукашенко. «Если бы все шло, как при Байдене, что не исключается в будущем, мы бы, возможно, имели уже расширение этого конфликта. Если не третья мировая война, то вы бы, натовцы, уже были втянуты в эту войну», – сказал Лукашенко.
При этом сейчас к третьей мировой может привести отказ европейцев от диалога, считает президент Белоруссии. «Заявление, что с Россией бесполезно разговаривать... это ужасная ошибка», – сказал он.
Об эскалации конфликта
Решение об урегулировании надо принять в ближайшее время, иначе может произойти эскалация. «Война – это острый конфликт, где всегда возможны неожиданные ситуации… Завтра ситуация может полностью измениться, – объяснил он. – НАТО может вмешаться в эту войну... На войне возможно все... Поэтому мы должны достичь соглашения сегодня».
А эскалация конфликта грозит катастрофой в Европе, сказал Лукашенко. «Сегодня вы (ЕС, – «Ведомости») руководите Зеленским. И, на мой взгляд, вы не хотите завершить эту войну так, как это можно было бы сделать, чтобы предотвратить эскалацию. А это самое опасное – как для европейцев, так и для нас. Эскалация – это катастрофа».
О давлении на Украину и Россию
Лукашенко чувствует опасность в торможении процесса урегулирования конфликта. «Если американцы увидят, что этот процесс тормозится со стороны России, они дадут Украине оружие так, как при Байдене» – предупредил он.
При обратном сценарии, если «Америка увидит, что Зеленский, бегая по Европе, тормозит этот процесс», Украина оружия и денег не получит. «Европейцы с этим не справятся. А еще Трамп будет давить на европейцев в большей степени, чем он это делает сейчас» – заявил глава Белоруссии.
Об архитектуре безопасности в Европе
Будущая архитектура европейской безопасности не может обсуждаться без участия самих европейцев, и в Кремле есть такое понимание.
Если Запад обязуется не приближать к российским границам свои ракеты и ядерное оружие, то Александр Лукашенко не исключает, что из Белоруссии вывезут российские ядерные заряды. «Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить – это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», – сказал Лукашенко.
О разрешении конфликта
«Никакого перемирия – мир должен быть на века. Так давайте договоримся и заключим это соглашение на века», – предложил Лукашенко. Он заявил, что готов вместе с Владимиром Зеленским приехать на переговоры в Москву в качестве гаранта безопасности: «Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь».
«Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее Украины, Беларуси и России. Три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше», – заявил Лукашенко. Президент выразил уверенность, что вместе получится выработать компромиссное решение: «У нас же всегда так было: по морде надавали – остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру».
Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже отказался от предложения Лукашенко. «Мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве», – сказал он.