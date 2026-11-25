А эскалация конфликта грозит катастрофой в Европе, сказал Лукашенко. «Сегодня вы (ЕС, – «Ведомости») руководите Зеленским. И, на мой взгляд, вы не хотите завершить эту войну так, как это можно было бы сделать, чтобы предотвратить эскалацию. А это самое опасное – как для европейцев, так и для нас. Эскалация – это катастрофа».