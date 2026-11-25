Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-тех» поменял руководителяС 2021 года генеральным директором предприятия по выпуску микросхем был Денис Фролов
Российское предприятие по производству микросхем и полупроводников ООО «НМ-тех» возглавил Сергей Царапкин, ранее занимавший должность исполнительного директора предприятия. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в микроэлектронных предприятиях, знакомых с кадровыми изменениями в «НМ-техе». По данным одного из них, назначение произошло на этой неделе. Царапкин занимал должность исполнительного директора с 2022 г.
С 2021 г. генеральным директором «НМ-теха» был Денис Фролов, который является бенефициаром «Группы Астра», писал «Коммерсантъ» в конце сентября. Это подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 29 ноября 2021 г., где он был назначен генеральным директором. Сейчас сведения о структуре владения, руководстве и финансовых показателях общества скрыты. При этом 17 ноября 2026 г. в ФНС было подано заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), следует из данных «СПАРК Интерфакс», обнаружили «Ведомости». Дата готовности документов по заявлению назначили на 25 ноября. О каких изменениях идет речь, не уточняется. На момент написания заметки, генеральный директор в выписке ЕГРЮЛ об «НМ-техе» отсутствовал.
В качестве исполнительного директора «НМ-теха» Царапкин впервые упоминался в материалах CNews в октябре 2022 г. До прихода в «НМ-тех» Царапкин занимал руководящие должности на промышленных предприятиях, в том числе был генеральным директором завода «Уралхиммаш» и работал заместителем гендиректора группы «Энергопром Менеджмент», следует из его биографии, опубликованной на платформе Experum. В 2002-2006 гг. он также работал в «Вимм-Билль-Данне», где возглавлял направление детского питания и участвовал в развитии бренда «Агуша». В компании «Вимм-Билль-Данн» также работал Фролов, который с 2004 по 2006 гг. занимал должность инвестиционного аналитика, а с 2007 по 2009 гг. – был директором департамента развития производства.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг, «НМ-тех» и «Сбер».
«НМ-тех» – производитель микроэлектроники, созданный на базе активов зеленоградского завода «Ангстрем-Т». Предприятие развивает производство полупроводниковой продукции, в том числе с использованием технологических норм 130-90 нм. Согласно последней доступной отчетности в «СПАРК Интерфакс», выручка компании в 2024 г. выросла в 2,8 раза – с 231,8 млн до 648,7 млн руб., чистый убыток сократился примерно на столько же – с 3,3 млрд до 1,2 млрд руб.
Кадровые изменения происходят на фоне формирования Объединенной микроэлектронной компании (ОМК) на базе «Интегральных систем», подконтрольных «Сбера». ООО «Интегральные системы» – структура «Сбера», через которую банк в январе 2026 г. приобрел 41,9% ПАО «Элемент» за 27 млрд руб., выкупив 37,6% акций у АФК «Система» и еще 4,3% у миноритариев. В июле 2026 г. в рамках обязательной оферты «Сбер» выкупил пакет в 7,9% за 5,4 млрд руб., доведя свою долю до 49,8%. Вторым крупнейшим акционером «Элемента» остается «Ростех» с долей 41,66%.
Как писали «Ведомости» в конце октября, уставный капитал «НМ-теха» увеличился с 288,4 млрд до 398,8 млрд руб. Источник «Ведомостей» в радиоэлектронной компании тогда говорил, что увеличение уставного капитала свидетельствует о том, что «НМ-Тех» вошел в периметр «Интегральных систем», на базе которых создается ОМК. Еще два собеседника «Ведомостей» в радиоэлектронных предприятиях также связывали изменения в капитале компаний с проводимой сделкой. В тот же день в реестре появились сведения о двух участниках юридического лица, имена которых не раскрываются. В конце сентября «Коммерсантъ» писал о возможной покупке «Интегральными системами» доли в «НМ-техе» до конца 2026 г. Размер приобретаемой доли собеседники не уточняли, но указывали на то, что стоимость актива будет определена «на уровне государства после проведения соответствующих аудитов».