Как писали «Ведомости» в конце октября, уставный капитал «НМ-теха» увеличился с 288,4 млрд до 398,8 млрд руб. Источник «Ведомостей» в радиоэлектронной компании тогда говорил, что увеличение уставного капитала свидетельствует о том, что «НМ-Тех» вошел в периметр «Интегральных систем», на базе которых создается ОМК. Еще два собеседника «Ведомостей» в радиоэлектронных предприятиях также связывали изменения в капитале компаний с проводимой сделкой. В тот же день в реестре появились сведения о двух участниках юридического лица, имена которых не раскрываются. В конце сентября «Коммерсантъ» писал о возможной покупке «Интегральными системами» доли в «НМ-техе» до конца 2026 г. Размер приобретаемой доли собеседники не уточняли, но указывали на то, что стоимость актива будет определена «на уровне государства после проведения соответствующих аудитов».