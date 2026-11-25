Отвечая на вопрос о том, может ли его младший сын Николай стать следующим президентом страны, Лукашенко отметил, что тот в силу своего возраста не может претендовать на этот пост согласно конституции Белоруссии. «Но я его не готовлю в президенты. Ни старшего, ни среднего, ни младшего», – сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).