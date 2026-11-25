Лукашенко заявил, что не готовит своих сыновей в президенты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит ни одного из своих сыновей к президентству. Об этом он рассказал в интервью Le Point.
Отвечая на вопрос о том, может ли его младший сын Николай стать следующим президентом страны, Лукашенко отметил, что тот в силу своего возраста не может претендовать на этот пост согласно конституции Белоруссии. «Но я его не готовлю в президенты. Ни старшего, ни среднего, ни младшего», – сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).
Лукашенко заверил, что следующего президента страны изберет народ. При этом он допустил, что к моменту ухода с поста главы государства у него могут появиться собственные предпочтения относительно кандидатуры преемника, но «не те, о которых вы думаете».
«Кого народ изберет, тот и будет. Обещаю вам», – подчеркнул Лукашенко,
Вместе с тем Лукашенко заявил, что пока не намерен покидать пост главы государства. «Я еще не собираюсь завтра уходить с должности президента. Нет, завтра не собираюсь. А там как Бог даст», – добавил он.
В августе Лукашенко назвал «полными дураками» тех, кто говорит о возможной передаче власти в стране его детям. По его словам, передача власти предполагает необходимость систематизировать результаты проделанной работы и передать их преемникам, чтобы те могли продолжить выбранный курс.