Лукашенко рассказал, что сорвало переговоры по Украине в 2025 году
Атака украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в декабре 2025 г. сорвала возможные договоренности о создании демилитаризованной зоны на Украине и прекращении боевых действий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Le Point.
По словам Лукашенко, в тот момент рассматривался план, с которым согласились Россия, США и Украина. Но после атаки беспилотников на резиденцию российского лидера реализация этого сценария стала невозможной.
«Можно было бы дальше договариваться о том, где эта будет граница, как там, что там. В процессе переговоров все возможно», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). По его словам, после произошедшего Путин пришел к выводу, что не может доверять украинской стороне и западным странам.
«Не думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе. Такое у него [Путина] мнение», – отметил Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер выразил мнение, что в случае продолжения боевых действий российские войска выйдут на границы Донбасса, если не произойдет эскалации конфликта с прямым вовлечением НАТО. При этом Лукашенко подчеркнул необходимость продолжения переговоров. По его мнению, как украинские, так и российские элиты заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.
29 декабря 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина с помощью беспилотников попыталась атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, их нейтрализовали.
3 ноября Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. По словам белорусского лидера, конфликт мог завершиться еще в 2022 г. в течение нескольких недель или даже дней. Однако, как утверждает Лукашенко, западные страны потребовали продолжения боевых действий.