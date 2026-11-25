«Можно было бы дальше договариваться о том, где эта будет граница, как там, что там. В процессе переговоров все возможно», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). По его словам, после произошедшего Путин пришел к выводу, что не может доверять украинской стороне и западным странам.