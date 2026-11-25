Кремль: конкретики по визиту европейцев пока нет
Конкретных договоренностей о визите представителей европейских стран в Москву пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание на недавнее заявление Брюсселя об отказе от двусторонних контактов с российской стороной.
«Мы слышали заявление из Брюсселя о том, что, дескать, европейцы решили не вести какие-либо двусторонние контакты», – сказал Песков.
24 ноября Песков заявил, что Москва пока не понимает, какой вклад европейские страны могли бы внести в урегулирование конфликта на Украине.
23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил о приглашении европейских представителей в Москву для обсуждения их предложений по мирному урегулированию. На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейцев принять приглашение российского лидера.