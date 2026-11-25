МИД: Москва ждет прекращения атак на суда для поставок зерна через Черное море
Россия рассчитывает на возобновление поставок зерна через Черное море после прекращения атак на гражданские суда. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.
«Наша готовность покрыть потребности Египта и африканских друзей поставками зерна остается неизменной», – подчеркнул Борисенко (цитата по ТАСС).
28 октября замглавы МИДа заявил, что Россия готова поставить африканским странам весь объем зерна, предусмотренный действующими контрактами, по альтернативным маршрутам. По его словам, несмотря на препятствия со стороны западных стран, Москва намерена найти возможности для полного обеспечения африканских партнеров российской сельскохозяйственной продукцией.
26 октября замглавы МИД РФ Александр Алимов сообщил, что Россия находится в контакте с Турцией в вопросе обеспечения безопасности перевозки зерна через Черное море, однако перспектив возрождения зерновой сделки пока нет.
16 сентября «Ведомости» писали, что российские экспортеры зерна на фоне эскалации в Азово-Черноморском бассейне стали активнее использовать северо-западное направление – как собственные порты страны на Балтике, так и гавани соседних государств. Как считают опрошенные газетой эксперты, если Латвия, Литва и Эстония продолжат без оснований ужесточать подходы к проверкам транзита, выстроить на этом направлении стабильную логистику вряд ли удастся.