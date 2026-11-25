16 сентября «Ведомости» писали, что российские экспортеры зерна на фоне эскалации в Азово-Черноморском бассейне стали активнее использовать северо-западное направление – как собственные порты страны на Балтике, так и гавани соседних государств. Как считают опрошенные газетой эксперты, если Латвия, Литва и Эстония продолжат без оснований ужесточать подходы к проверкам транзита, выстроить на этом направлении стабильную логистику вряд ли удастся.