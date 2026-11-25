МВД попросило суд арестовать губернатора Мурманской областиУголовное дело связано с предполагаемыми хищениями бюджетных средств
Следственный департамент МВД направил в Мещанский райсуд Москвы ходатайство о заключении под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных суда.
Глава региона был задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности.
23 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании Чибиса. По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растрате свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконным валютным операциям.
Дело расследуется по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
24 ноября РБК и «Известия» со ссылкой на источники сообщили о задержании первого вице-губернатора Мурманской области Оксаны Демченко и главы регионального минстроя Артема Долгова. Их доставили в Москву для проведения следственных действий.
Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 г. Он стал первым за пять лет действующим российским губернатором, задержанным в рамках уголовного дела.