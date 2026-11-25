Захарова обвинила Запад в дискриминации российских спортсменов
Ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях не связаны с геополитикой и являются проявлением национализма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, после событий на Ближнем Востоке, в том числе военных действий против Ирана, стала очевидна несостоятельность аргументов западных стран о необходимости использовать спорт для подачи геополитических сигналов.
«Все поняли, что речь идет именно о проявлениях национализма, вот этой самой сегрегации людей по национальному признаку», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Представитель МИДа добавила, что, по ее мнению, аналогичные дискриминационные меры в отношении граждан России и Белоруссии применяются и в экономической сфере.
24 ноября Politico опубликовало письмо лидеров семи стран Евросоюза с призывом прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам. Обращение к руководству Еврокомиссии и Евросовета подписали лидеры Дании, Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Авторы письма утверждают, что спорт невозможно отделить от геополитики.
19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии и Норвегии выдавать визы российским спортсменам противоречит заявлениям руководства этих стран о готовности к восстановлению диалога с Москвой.