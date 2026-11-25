Задержанным, по словам собеседников, является Ариэль Антонио Веласкес-Моралес, находившийся в розыске ICE. Мужчина впервые нелегально пересек американскую границу в районе города Рома в Техасе в 2013 г. С апреля 2014 г. действовало постановление о его депортации. 18 ноября руководство лотереи вручило мужчине чек на $1 млн, а три дня назад разместило в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) его фотографию с выигрышем. При попытке задержания утром 24 ноября нелегал попытался сбежать, но его догнали и взяли под стражу.