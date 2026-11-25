Нелегального мигранта задержали в Бостоне после выигрыша $1 млн в лотерею
В Бостоне сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали нелегального мигранта из Сальвадора, выигравшего $1 млн в государственную лотерею штата Массачусетс на минувшей неделе. Об этом сообщил корреспондент Fox News Билл Мелугин в соцсети X со ссылкой на три источника в ICE.
Задержанным, по словам собеседников, является Ариэль Антонио Веласкес-Моралес, находившийся в розыске ICE. Мужчина впервые нелегально пересек американскую границу в районе города Рома в Техасе в 2013 г. С апреля 2014 г. действовало постановление о его депортации. 18 ноября руководство лотереи вручило мужчине чек на $1 млн, а три дня назад разместило в соцсети Facebook
В начале ноября Bloomberg писал, что Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа продолжить строительство заграждений на границе с Мексикой в районе Биг-Бенд в штате Техас. Решение приостанавливает действие запрета нижестоящего суда, пока продолжается судебное разбирательство. 2 октября федеральный судья Кэтлин Кардоне запретила строительство заграждений в районе Биг-Бенд после иска природоохранных организаций и местных жителей, которые оспаривали решение министерства внутренней безопасности США об освобождении проекта от соблюдения ряда экологических требований. Власти США считают район Биг-Бенд одним из маршрутов нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Проект предусматривает строительство дорог, систем наблюдения и пограничных заграждений. В самом национальном парке планируется установить автомобильные барьеры общей протяженностью около 27 км.