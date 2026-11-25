Двое ливийских военных погибли при украинской атаке на порт Бенгази
Двое военнослужащих военно-морских сил Ливии погибли в результате атаки Украины на морской порт Бенгази. Об этом сообщает Libya Akhbar.
В некрологе Главного командования указано, что военные скончались от ранений, полученных в ходе нападения на порт 22 ноября, а также последовавших за ним взрывов на атакованном судне. В заявлении подчеркивается, что «их кровь не будет пролита напрасно» и «ответ будет дан в надлежащее время, в надлежащем месте и надлежащими средствами».
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии сообщил, что страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжение конфликта между Москвой и Киевом не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов».