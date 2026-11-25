Экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» (СР) Дмитрий Гусев, известный как политолог и политтехнолог, в ближайшее время покинет пост руководителя московского отделения партии. На его место президиум центрального совета СР рекомендовал председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель партии.