США планируют направить своих военных в Сирию для организации процесса обучения местного персонала по разминированию территории, сообщило агентство Reuters. В результате это может стать первой учебной миссией американцев на сирийской территории, с тех пор как вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в стране в декабре 2024 г. В будущем эта программа может стать моделью для более широкого американо-сирийского военного сотрудничества, допустили собеседники агентства. Американская армия в той или иной мере присутствовала на территории арабской республики с 2014 г. для борьбы с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и полностью оттуда вышла в апреле 2026 г.