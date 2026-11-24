Венгрия отказалась участвовать в предоставлении кредита Украине на 45 млрд евро
Венгрия не намерена участвовать в предоставлении Украине кредита на 45 млрд евро и предлагает выделить средства силами отдельных стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова венгерского главы правительства передает Telex.
По словам Мадьяра, Венгрия с начала конфликта оказывает Украине гуманитарную помощь и выделяет значительные средства. Однако нынешнее состояние венгерского бюджета не позволяет стране согласиться на прямую увязку долгосрочного бюджета ЕС с финансированием Киева.
Премьер отметил, что Евросоюз может договориться о новом пакете помощи, в котором, как и прежде, примут участие 23-24 государства. При этом Венгрия намерена самостоятельно определять объем и формы поддержки Украины.
23 ноября Politico писало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины, уточнило издание.
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. Документ планируют обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.
22 ноября премьер Чехии Андрей Бабиш назвал новый проект бюджета неприемлемым. Он раскритиковал сокращение поступлений для Праги и заявил, что помощь Украине должна финансироваться вне бюджета ЕС.