В аэропортах Москвы задержали 17 вылетов из-за снегопада
Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах. Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.
По данным на 21:00 мск, 17 вылетов задержаны из-за метеоусловий, еще пять рейсов отложены более чем на два часа. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на непогоду, уточнила Росавиация.
Для обслуживания пассажиров и воздушных судов аэропорты привлекли дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и используют необходимые средства для устранения последствий снегопада. На взлетно-посадочных полосах регулярно проводят уборку снега и обработку реагентами, чтобы обеспечить нормативный коэффициент сцепления.
24 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что на Москву обрушится сильный снегопад, общая масса осадков которого может оказаться сопоставимой с весом 400 Останкинских телебашен.
23 ноября «Ведомости. Город» сообщали, что во вторник в Москве примерно в 9:00–10:00 начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, а во второй половине дня зарядят мощные снегопады и закружат метели. Вечером слой снега составит уже 5–7 см. Ветры развернутся с юго-восточных на северные направления и усилятся до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0…–3 градусов, днем – около 0 градусов.
В тот же день электросамокаты и велосипеды из городского проката в Москве стали недоступны для аренды в связи с неблагоприятными погодными условиями. Операторы начали убирать с дорог средства индивидуальной мобильности.