23 ноября «Ведомости. Город» сообщали, что во вторник в Москве примерно в 9:00–10:00 начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, а во второй половине дня зарядят мощные снегопады и закружат метели. Вечером слой снега составит уже 5–7 см. Ветры развернутся с юго-восточных на северные направления и усилятся до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0…–3 градусов, днем – около 0 градусов.