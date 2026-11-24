Путин призвал обеспечить стабильность поставок топлива в России
Главной задачей на внутреннем рынке топлива в России является обеспечение стабильности поставок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.
«Начну с ситуации на нашем отечественном топливном рынке. Здесь главная задача обеспечить стабильность поставок», – подчеркнул Путин.
Он подчеркнул необходимость гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, населения, компаний и организаций, в том числе предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств, для которых особенно важен сезонный фактор.
24 ноября российский лидер изменил состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Руководителем рабочей группы по вопросам обеспечения эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭКа с госучастием назначен Наиб Нагуманов, а руководителем рабочей группы по вопросам экологической безопасности – глава Минприроды Александр Козлов. Также Путин включил в состав комиссии девять человек, а исключил – шесть.
23 ноября вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей федеральных ведомств, региональных властей и нефтяных компаний. Участники обсудили меры по обеспечению внутреннего спроса, запасы нефтепродуктов и динамику цен на автозаправочных станциях.