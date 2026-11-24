24 ноября российский лидер изменил состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Руководителем рабочей группы по вопросам обеспечения эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭКа с госучастием назначен Наиб Нагуманов, а руководителем рабочей группы по вопросам экологической безопасности – глава Минприроды Александр Козлов. Также Путин включил в состав комиссии девять человек, а исключил – шесть.