Мосбиржа 1 декабря начнет торги вечными фьючерсами на акции Anthropic
Мосбиржа 1 декабря начнет торги расчетным однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на акции компании Anthropic. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования, сообщается на сайте площадки.
Базовым активом выступит фиксинг акций Anthropic. Код фьючерса – ANTF. Расчет фандинга по новым контрактам будет осуществляться согласно спецификации.
Вечный фьючерс – это способ для инвестора участвовать в росте или снижении акций иностранной компании, не покупая сам базовый актив. У него нет даты экспирации, и позицию можно держать столько, сколько нужно.
17 ноября Мосбиржа начала торги девятью новыми вечными фьючерсами на акции иностранных компаний. Так, стали доступны фиксинги SPOT (Spotify), TTWO (Take-Two Interactive), DUOL (Duolingo), ABNB (Airbnb), SHOP (Shopify), DDOG (Datadog), U (Unity Software), ON (ON Semiconductor), а также BIIB (Biogen).
19 ноября Мосбиржа начала торги расчетными фьючерсами на сою и кукурузу. Оба контракта будут номинированы в долларах США за бушель, размер лота составит 100 бушелей. Гарантийное обеспечение по фьючерсу на сою установлено на уровне 12% (12 000 руб.), на кукурузу – 8% (3000 руб.).