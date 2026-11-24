С 12 ноября Anthropic изменила правила доступа к своим сервисам, в том числе к ИИ-моделям Claude, для организаций из неподдерживаемых стран, включая Россию. Ограничения также распространяются на организации, которые прямо или косвенно находятся под преимущественным контролем физических или юридических лиц из таких государств. Таким образом, сотрудники российских компаний подпадают под ограничения даже при работе из стран, где Claude официально доступен.