Котировки Anthropic на премаркете опустились ниже цены размещения
Акции Anthropic, разработчика ИИ-моделей Claude, на премаркете упали на 7,1% с закрытия основной сессии до $81,41, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Цена размещения составляла $83.
По состоянию на 16:03 мск акции на предварительной сессии стоят $83,47. Они потеряли в цене 4,76%.
9 ноября Anthropic разместила 980 млн акций, привлекла $81,3 млрд и провела крупнейшее IPO в истории. Первоначально компания планировала разместить ценные бумаги по цене $70–78.
После начала торгов на Nasdaq акции разработчика Claude подорожали на 35,2% к цене размещения, достигнув $112,2 за бумагу. Это соответствовало оценке компании примерно в $2 трлн с учетом всех акций и опционов. Однако уже через час котировки снизились до $98.
С 12 ноября Anthropic изменила правила доступа к своим сервисам, в том числе к ИИ-моделям Claude, для организаций из неподдерживаемых стран, включая Россию. Ограничения также распространяются на организации, которые прямо или косвенно находятся под преимущественным контролем физических или юридических лиц из таких государств. Таким образом, сотрудники российских компаний подпадают под ограничения даже при работе из стран, где Claude официально доступен.