Срок принятия предложения указан до 22 февраля 2027 г. включительно. Сразу после получения оферты совет директоров запланировал заседание, оно пройдет 24 ноября. Еще одно заседание будет посвящено вопросу утверждения рекомендации акционерам. Его дату в «Циане» пока не раскрыли.