«Циан» получил от «Т-технологий» предложение по выкупу 100% акций
В «Циане» получили оферту «Т-технологий» на выкуп 100% акций компании по цене 993,05 руб. за бумагу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Циана».
Срок принятия предложения указан до 22 февраля 2027 г. включительно. Сразу после получения оферты совет директоров запланировал заседание, оно пройдет 24 ноября. Еще одно заседание будет посвящено вопросу утверждения рекомендации акционерам. Его дату в «Циане» пока не раскрыли.
В компании отметили, что решение о продаже акций в рамках оферты каждый акционер принимает самостоятельно. Предложение «Т-инвестиций» никак не повлияет на операционную деятельность компании, заявили в «Циане».
«Мы продолжаем работать в обычном режиме: выполнять обязательства перед клиентами и партнерами, развивать бизнес и двигаться к поставленным целям», – подчеркнули в компании.
6 ноября «Т-технологии» объявили, что намерены выкупить до 100% акций «Циана» по 993,05 руб. за бумагу. Всю компанию холдинг таким образом оценил примерно в 77,1 млрд руб. Условие – приобретение не менее 50% размещенных обыкновенных акций «Циана». Допэмиссию собственных акций для финансирования покупки группа проводить не планирует.