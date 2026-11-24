Несмотря на рост выручки, за отчетный период компания получила чистый убыток в размере 688 млн руб. За девять месяцев прошлого года показатель составлял 1,4 млрд руб. Скорректированная OIBDA группы вышла отрицательной – -777 млн руб. В прошлом году «Аренадата» получила по показателю -1,6 млрд руб. При этом у группы отрицательный чистый долг, на конец сентября он составил 1,29 млрд руб. Показатель вырос со 155 млн отрицательного чистого долга.