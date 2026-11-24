Выручка «Аренадаты» за девять месяцев выросла на 83%
Консолидированная выручка ПАО «Группа Аренадата» за девять месяцев выросла на 83% год к году и составила 3,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Основную долю доходов обеспечили текущие клиенты группы и продажи лицензий и услуг по технической поддержке. Превалирующая доля выручки планируется в IV квартале в связи с характерной сезонностью бизнеса разработчиков системного ПО, заявили в «Аренадате».
Несмотря на рост выручки, за отчетный период компания получила чистый убыток в размере 688 млн руб. За девять месяцев прошлого года показатель составлял 1,4 млрд руб. Скорректированная OIBDA группы вышла отрицательной – -777 млн руб. В прошлом году «Аренадата» получила по показателю -1,6 млрд руб. При этом у группы отрицательный чистый долг, на конец сентября он составил 1,29 млрд руб. Показатель вырос со 155 млн отрицательного чистого долга.
Arenadata – российский разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных. В октябре 2024 г. компания провела первичное публичное размещение (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Цена размещения акций разработчика была определена в 95 руб. за бумагу.