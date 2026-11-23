Консолидированная выручка составила 78,2 млрд руб., увеличившись год к году на 26%. Валовая прибыль выросла на 34% до 30,2 млрд руб. Показатель EBITDA банковская составил 42,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в прошлом году. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 п. п. до 55%.