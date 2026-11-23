Прибыль «Селигдара» за девять месяцев по МСФО составила 4,5 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «Селигдар» за девять месяцев по МСФО составила 4,5 млрд руб. За аналогичный период 2025 г. компания получила 7,67 млрд чистого убытка, сообщается на сайте холдинга.
Консолидированная выручка составила 78,2 млрд руб., увеличившись год к году на 26%. Валовая прибыль выросла на 34% до 30,2 млрд руб. Показатель EBITDA банковская составил 42,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в прошлом году. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 п. п. до 55%.
Финансовый долг «Селигдара» по состоянию на 30 сентября составил 177,2 млрд руб., чистый долг – 161,3 млрд руб. Соотношение показателей чистого долга к EBITDA составило 2,82х.
Акции компании по состоянию на 11:05 мск торгуются на Московской бирже по 34,41 руб. за бумагу. Разница с закрытием предыдущего дня составила 4,88%.
13 ноября в ПАО сообщили, что совет директоров «Селигдара» продлил полномочия Сергея Татаринова на посту гендиректора на три года. Также согласовано совмещение Татариновым должности гендиректора АО «Золото селигдара».