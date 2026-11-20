Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым рассказала «Ведомостям», что связывает положительную динамику с высоким уровнем загрузки судов по долгосрочным контрактам, расширением флота для работы в новых индустриальных сегментах и благоприятной конъюнктурой рынка танкерных перевозок. Свою роль сыграл и эффект низкой базы прошлого года, когда новые санкции I квартала 2025 г. временно ограничили использование флота. По оценке Гудым, акции «Совкомфлота» обладают потенциалом роста на 7% с целевой ценой 90,74 руб. за бумагу.