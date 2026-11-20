«Совкомфлот» по итогам девяти месяцев получил $396 млн чистой прибыли
Скорректированная чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев по МСФО составила $396 млн. За аналогичный период прошлого года компания получила $8 млн чистого убытка. Результат оказался выше консенсус-прогноза «Ведомостей»: аналитики ожидали прибыль в размере $387 млн (диапазон $365–406 млн). Финансовые результаты опубликованы на сайте группы.
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) выросла на 65% и составила $1,26 млрд, показатель EBITDA увеличился на 114% и достиг $836 млн. «Ведомости» ожидали EBITDA в размере около $780 млн. Рентабельность по EBITDA составила 66% против 51% в прошлом году.
Чистый долг компании вырос на 80% до $648 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,7х по состоянию на 30 сентября.
Кроме того, «Совкомфлот» подтвердил приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне не менее 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в руб.
Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым рассказала «Ведомостям», что связывает положительную динамику с высоким уровнем загрузки судов по долгосрочным контрактам, расширением флота для работы в новых индустриальных сегментах и благоприятной конъюнктурой рынка танкерных перевозок. Свою роль сыграл и эффект низкой базы прошлого года, когда новые санкции I квартала 2025 г. временно ограничили использование флота. По оценке Гудым, акции «Совкомфлота» обладают потенциалом роста на 7% с целевой ценой 90,74 руб. за бумагу.